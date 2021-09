Trecento vaccinazioni a Raffadali durante l’iniziativa “hub a casa tua”

Buon numero di adesioni registrato dall’iniziativa “hub a casa tua” nel corso della tre giorni di vaccinazioni anticovid-19 appena conclusasi in piazza Progresso a Raffadali. Sono trecento i cittadini che complessivamente hanno fruito del servizio: 66 lunedì 20 settembre, 94 il martedì 21 e 140 nella giornata conclusiva di ieri.

La campagna vaccinale “on the road” anticovid-19 continuerà da oggi, giovedì 23 settembre, fino a domenica 26, nei centri di Ravanusa e Campobello di Licata. Questa mattina, dalle 9 alle 13, un’equipe composta da medici, infermieri e professionisti si occuperà della somministrazione del vaccino presso l’Istituto d’istruzione superiore statale “Giudici Saetta e Livatino” di Ravanusa mentre nel pomeriggio le azioni si sposteranno in piazza XXV Aprile dalle 14 alle 18. Nei due giorni successivi le vaccinazioni itineranti faranno tappa a Campobello di Licata: dalle 9 alle 13 di venerdì 24 presso l’Istituto tecnico commerciale “Gino Zappa” e dalle 14 alle 18 in piazza XX Settembre mentre. Per tutta la giornata di sabato 25, dalle 10 alle 18, sarà ancora piazza XX Settembre ad accogliere tutte le persone che vorranno immunizzarsi a Campobello di Licata. Domenica 26 si tornerà a Ravanusa, nuovamente in piazza XXV Aprile dalle 10 alle 18, per la giornata conclusiva di somministrazioni.

Le azioni di prossimità messe in campo dall’iniziativa “hub a casa tua”, nel colmare alcune difficoltà di spostamento da parte dei cittadini verso i centri vaccinali aziendali, mirano a facilitare l’accesso alla profilassi anticovid soprattutto in aree geografiche della provincia dove si registra ancora un tasso di adesione alla vaccinazione fra i più bassi. Per accedere al servizio, disponibile senza prenotazione per tutti gli over 12, è sufficiente esibire la tessera sanitaria.