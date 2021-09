Profumi: i più apprezzati dall’universo femminile

In commercio possiamo trovare tantissimi profumi da donna differenti. Ciò che li distingue è il packaging e la fragranza, che può essere più o meno forte. Ogni marchio cerca di fare la differenza con un’immagine di sé molto caratteristica. Il design e la creatività contano molto, infatti ciò che si nota subito cercando un profumo è la confezione. Questa ci deve incuriosire ed attirare, solo dopo saremo tentati dall’annusare il profumo. Vediamo quali sono alcuni dei profumi più apprezzati dall’universo femminile e quali sono le loro caratteristiche.

Lancôme La Vie Est Belle

Il profumo La vie est belle di Lancôme vuole trasmettere libertà e felicità. Come dice il suo nome è proprio un omaggio alle cose belle della vita. Un profumo che deve trasmettere serenità, pace, sorrisi. Per quanto riguarda la sua fragranza possiamo dire che è fruttata e floreale. Troviamo profumi di ribes nero e pere dolci, iris, gelsomino e fiori d’arancio. Il fondo è caratterizzato da fave tonka, praline, patchouli e l’inconfondibile vaniglia. Questo profumo è stato pensato per donne indipendenti e sicure di sé. Vuole trasmettere bellezza ma anche forza e sicurezza. La confezione del profumo rappresenta un sorriso fatto da linee di cristallo per esprimere ottimismo.

Chloé Chloé

Il nuovo profumo da donna di Chloé trasmette gioia e spontaneità. E’ l’ideale per donne che amano la moda e la creatività. Il profumo è floreale e cipriato adatto a donne romantiche, può essere utilizzato tutti i giorni ma anche per le occasioni speciali. Per quanto riguarda la composizione, possiamo trovare litchi dolce, peonie inebrianti e fresie aromatiche. Andando più in profondità possiamo sentire il profumo di rosa, del mughetto e della magnolia. Il packaging è elegante e esprime a pieno le caratteristiche del marchio: il vetro è pieghettato e possiamo trovare un fiocco rosa legato accuratamente a mano.

Narciso Rodriguez For Her

Narciso Rodriguez For Her è un profumo muschiato e floreale, raffinato e femminile. Il suo profumo è davvero inconfondibile grazie alle note calde di patchouli e ambra. Possiamo sentire la rosa in fiore e i fiori delicati che si uniscono alla pesca succosa. Tutto questo richiama eleganza e sensualità. Questo profumo ha l’intenzione di ricordare il profumo della pelle nuda femminile. Per quanto riguarda la confezione è molto minimal e moderna, ciò a cui si fa più caso è la luminosità del vetro e la semplice scritta che trasmette l’importanza dell’essenziale.

Mugler Angel

Mugler Angel si fa riconoscere per la sua fragranza provocante ma anche angelica. La confezione tenera e pacata nasconde un profumo intenso e sublime che non ha vie di mezzo: o lo odi o lo ami. E’ pensato per donne che amano essere al centro dell’attenzione e ciò che lo rende così particolare sono le noti dolce di cioccolato, di miele, caramello e zucchero filato, in contrasto con il profumo del patchouli, il bergamotto e il cocco. Come si può capire è un profumo molto forte e particolare. Il flacone ricorda un cielo di notte pieno di stelle ma è solo un dettaglio esteriore perché al suo interno esplodono profumi contrastanti.

Come abbiamo visto ogni profumo è differente e non è facile scegliere quello giusto. Da Lancôme profumo a Chloé, fino a Narciso Rodriguez For Her e Mugler Angel, le scelte sono davvero tantissime!