Risveglio movimentato sul fronte sismico nel tratto di mare a nord della Sicilia. Tre scosse di terremoto sono state registrate nel giro di poco più di mezz’ora nel Tirreno Meridionale, in un’area circoscritta interessata da una rinnovata attività sismica.

Secondo quanto rilevato dai sismografi della Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), la sequenza è iniziata questa mattina, martedì 17 novembre, alle 6.51, con l’evento più intenso: una scossa di magnitudo 3.8, con ipocentro a una profondità di 10 chilometri.



La terra ha continuato a tremare in profondità anche nei minuti successivi. A distanza di circa sedici minuti dal primo evento, alle 7.07, gli strumenti dell’Ingv hanno infatti registrato una seconda scossa di magnitudo 2.3, a una profondità leggermente inferiore, stimata in 7 chilometri.

Un terzo terremoto, anch’esso di magnitudo 2.3, è stato infine rilevato alle 7.23, nuovamente a una profondità di 10 chilometri. Data la localizzazione in mare aperto e l’entità contenuta delle repliche, non si segnalano criticità o danni sulla costa siciliana.

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