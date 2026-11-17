Al Circolo unificato dell’Esercito premiati militari e appartenenti ai corpi dello Stato per professionalità, coraggio e spirito di servizio. Il 27 novembre nuova cerimonia ad Agrigento.

PALERMO – Si è svolta venerdì 13 novembre, al Circolo unificato dell’Esercito di Palermo, la seconda edizione palermitana del premio Dona Maiora, istituito nel 2022 dalla sezione di Agrigento dell’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (UNUCI) per rendere omaggio agli uomini e alle donne che si distinguono al servizio della collettività.

La cerimonia, organizzata dalla sezione UNUCI di Palermo presieduta dal tenente colonnello Sergio Palmeri, ha celebrato professionalità, coraggio, altruismo e senso del dovere di appartenenti alle forze armate e ai corpi dello Stato. L’iniziativa ha ricevuto anche l’apprezzamento del prefetto Massimo Mariani.

Il riconoscimento, ispirato alle antiche ricompense militari romane, consiste in una medaglia d’argento appositamente incisa e intende valorizzare non soltanto i meriti professionali, ma anche le qualità umane e lo spirito di servizio.

Tutti i premiati

Nel corso della cerimonia sono stati premiati Giuseppe Sorrentino, capo squadra volontario dei vigili del fuoco, e Francesco Pecoraro, assistente capo coordinatore della polizia penitenziaria.

Per la polizia di Stato i riconoscimenti sono andati a Fabio Perna e Giuseppe Falcetta; per la guardia di finanza al maresciallo capo Michele Morrone. Un premio collettivo è stato conferito al comandante e ai componenti della stazione dei carabinieri San Filippo Neri.

Premiati anche Giacomo Di Maggio, secondo capo scelto nocchiere di porto della Marina militare e guardia costiera, e Salvatore Castiglia, graduato aiutante dell’Esercito italiano.

La manifestazione è stata presentata da Anita Sorano, con Francesco Brocato e Sofia Delisi. Gli interventi artistici sono stati affidati a Corinne Latteur e al quartetto d’archi Zuleima, composto da Cristina Pantaleone, Vincenzo Cecere, Salvatore D’Amato e Francesco Pusateri.

Il 27 novembre il premio arriva ad Agrigento

Il prossimo appuntamento con il premio Dona Maiora è in programma venerdì 27 novembre, alle 10.30, al Teatro Pirandello di Agrigento.

La cerimonia sarà organizzata dalla sezione agrigentina dell’UNUCI, presieduta dal cavaliere tenente Carmelo Fenech, che nel 2022 ha dato origine all’iniziativa.

Un nuovo momento di riconoscimento per quanti, attraverso il proprio lavoro e il proprio impegno, contribuiscono alla sicurezza, alla legalità e alla tutela della collettività.

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