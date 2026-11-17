Aggiudicato l’appalto da 1,96 milioni di euro per 35 strade provinciali. La SP 4 tra le arterie interessate, ma restano da definire interventi e tempi.

La SP 4, la strada panoramica della Valle dei Templi, è inserita nell’appalto da 1,96 milioni di euro per 35 strade provinciali. Aggiudicati i lavori, si attendono la consegna dei cantieri e il calendario degli interventi.

AGRIGENTO – C’è anche la Panoramica della Valle dei Templi tra le 35 strade provinciali interessate dal programma di manutenzione straordinaria del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. L’ente ha aggiudicato un appalto da quasi due milioni di euro che comprende interventi sulla rete viaria di diversi comuni della provincia.

La SP 4, che costeggia uno degli scenari archeologici e paesaggistici più importanti del territorio, è inserita nell’elenco delle arterie interessate. Non sono ancora noti, tuttavia, i lavori specifici previsti lungo la Panoramica né il calendario degli interventi.

Un’arteria già interessata da criticità

Negli ultimi mesi la zona ha registrato alcune situazioni di criticità. A gennaio, nell’area di Case Fiandaca, si era verificato uno smottamento del versante collinare. In quell’occasione il Parco archeologico aveva escluso rischi per i visitatori e per i monumenti.

A settembre, dopo il violento nubifragio che aveva colpito l’Agrigentino, il Libero Consorzio era intervenuto sulla SP 4 per rimuovere fango e detriti dalla carreggiata.

L’appalto da 1,96 milioni di euro

Il 5 novembre il Libero Consorzio ha aggiudicato alla Benco Srl, in avvalimento con la S.C.A.L.A.S. Srl, l’accordo quadro annuale per la manutenzione straordinaria di 35 strade provinciali.

L’importo dell’appalto è di 1.961.200 euro oltre IVA, con un ribasso del 32,39157%. La durata prevista è di 365 giorni dalla consegna dei lavori.

Oltre alla Panoramica della Valle dei Templi, il programma comprende arterie nei territori di Realmonte, Montallegro, Cattolica Eraclea, Ribera, Sciacca, Caltabellotta, Menfi e altri comuni della provincia.

Panoramica della Valle dei Templi, quando inizieranno i lavori?

L’aggiudicazione rappresenta un primo passaggio, ma restano da chiarire diversi aspetti. Non è stata resa nota una ripartizione delle somme per le singole strade e, nel caso della SP 4, non si conoscono ancora la tipologia degli interventi e la data di apertura del cantiere.

Sarà importante capire se i lavori riguarderanno il rifacimento della carreggiata, la regimentazione delle acque piovane o eventuali opere di messa in sicurezza dei versanti.

Per la Panoramica della Valle dei Templi, strada di particolare rilevanza anche turistica, la manutenzione rappresenta una questione di sicurezza e di tutela del paesaggio. Adesso si attende di conoscere quando e come si interverrà concretamente.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp