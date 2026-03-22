Con una rete di Cipolla l’Akragas conquista tre punti pesanti all’Aldo Binanti contro il Gymnica Scordia nella sfida valevole per la 23° giornata del Campionato di Promozione del girone D. La formazione biancoazzurra di Sebi Catania, riesce a superare anche lo Scordia, grazie al rigore parato dall’estremo difensore Daniele Cagnina al 24′. Nel secondo tempo, l’Akragas sblocca la gara, grazie alla rete del capitano Alfonso Cipolla al 66′.

Nonostante la pesante vittoria di misura del gigante, e i tre punti conquistati, continua la corsa alla vetta con il Priolo F.C. La squadra Siracusana vince la sfida contro il Noto Calcio 4-3 e conquista l’intera posta in palio, andando a 64 punti, mentre l’Akragas insegue e va a quota 60.

Gymnica Scordia – Akragas Slp 0-1

Formazione Akragas Slp: Cagnina- Cammilleri – Vizzini – King – Cipolla -Messina – Marrone – Gatto – Unniemi –

Casucci -Ten Lopez. Allenatore:Seby Catania

A disposizione Akragas Slp: Manna – Ferotti – Llama – Di Girolamo – Tripoli – Di Mora – Tavella – Fragapane – Vitelli

Formazione Gymnica Scordia: Cirnigliaro- Magro – Foti – Longo – Bonaccorsi – D’Emanuele – Castania – Diara – Balba – Azzarro – La Delfa. Allenatore: Girolamo Provenzano

A disposizione Gymnica Scordia: Pollina – Alba – Mannino – Micalizzi – De Luca – Spampinato – Doscini – Zumbo – Lanza

Arbitro: Francesco Carrieri di Messina

Assistenti: Giuseppe Fazio e Marco De Prisco di Barcellona Pozzo di Gotto

Reti: Cipolla 66′

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