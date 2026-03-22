Castrum Favara – Sancataldese 1-0. (Rete all’85’di Alessio Piazza su punizione). Tre punti pesanti per il CastrumFavara nella lotta per la salvezza. Con un grande secondo tempo i ragazzi di mister Pietro Infantino hanno superato la squadra nissena. Il gol-vittoria è arrivato a cinque minuti dal novantesimo, con la bellissima rete di Alessio Piazza, che nel recupero ha fallito anche il raddoppio.

I risultati del campionato di serie D – girone I, 28° giornata: Reggina – Città Di Acireale 0-1; Gelbison – Virtus Nuova Igea Virtus 1-1; Paternò – Enna 1-1; Vibonese – Messina 0-0; Castrum Favara – Sancataldese 1-0; Milazzo – Savoia 1-0; Nissa – Athletic Club Palermo 3-0; Ragusa – Vigor Lamezia 1-1; Sambiase – Città Di Gela 2-1.

Classifica serie D – girone I: Athletic Club Palermo 54, Nissa 53, Savoia 51, Reggina 47, Nuova Igea Virtus (-5) 46, Gelbison, Sambiase e Milazzo 42, Città Di Gela (-1) 38, Vigor Lamezia 36, Enna 31, Ragusa 29, Vibonese 28, Castrum Favara 27, Città Di Acireale 1946 (-1) 26, Messina (-14) e Sancataldese 24, Paternò 18.

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