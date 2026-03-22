La Moncada Energy Agrigento torna a sorridere davanti al proprio pubblico e conquista una vittoria netta nella 32ª giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West, Girone A. Al PalaMoncada, la formazione agrigentina supera la S4 Energia Vicenza con il punteggio di 92-71, firmando una prestazione convincente e autoritaria.

Un successo costruito con solidità, intensità e continuità nell’arco dei quaranta minuti, con Agrigento capace di imporre il proprio ritmo e di gestire con lucidità i momenti chiave della partita. La squadra biancazzurra ha mostrato qualità offensive e buona organizzazione, trovando canestri pesanti e allungando progressivamente fino al largo margine finale.

Davanti al pubblico di casa, la Moncada Energy ha confermato carattere e ambizione, mettendo in cassaforte due punti preziosi in una fase delicata e importante della stagione. Il 92-71 conclusivo fotografa bene l’andamento del match: una gara indirizzata con decisione dai padroni di casa e chiusa con merito.

Per Agrigento si tratta di un’affermazione che dà fiducia e slancio in vista dei prossimi impegni di campionato, con la squadra chiamata adesso a dare continuità a questo risultato.

Moncada Energy Agrigento travolge Vicenza: al PalaMoncada finisce 92-71

La Moncada Energy Agrigento torna a sorridere davanti al proprio pubblico e conquista una vittoria netta nella 32ª giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West, Girone A. Al PalaMoncada, la formazione agrigentina supera la S4 Energia Vicenza con il punteggio di 92-71, firmando una prestazione convincente e autoritaria.

Un successo costruito con solidità, intensità e continuità nell’arco dei quaranta minuti, con Agrigento capace di imporre il proprio ritmo e di gestire con lucidità i momenti chiave della partita. La squadra biancazzurra ha mostrato qualità offensive e buona organizzazione, trovando canestri pesanti e allungando progressivamente fino al largo margine finale.

Davanti al pubblico di casa, la Moncada Energy ha confermato carattere e ambizione, mettendo in cassaforte due punti preziosi in una fase delicata e importante della stagione. Il 92-71 conclusivo fotografa bene l’andamento del match: una gara indirizzata con decisione dai padroni di casa e chiusa con merito.

Per Agrigento si tratta di un’affermazione che dà fiducia e slancio in vista dei prossimi impegni di campionato, con la squadra chiamata adesso a dare continuità a questo risultato.

Agrigento dominante: la Moncada Energy travolge Vicenza 92-71 e continua a correre

La Moncada Energy Agrigento firma una prestazione solida, intensa e continua per tutti i 40 minuti, superando la S4 Energia Vicenza con un netto 92-71. Una gara mai realmente in discussione, con la formazione siciliana capace di imporre da subito il proprio ritmo e di mantenere sempre il controllo grazie a un attacco fluido e a una difesa compatta.

Primo tempo: Agrigento costruisce il vantaggio

L’avvio degli uomini di coach Cagnardi è fulmineo: il 25-18 del primo quarto racconta una squadra precisa nelle esecuzioni e con le idee molto chiare. Conti e Querci aprono il fuoco dall’arco, mentre Douvier inizia a farsi sentire sotto canestro.

Nel secondo periodo la Moncada mantiene l’inerzia (18-16), con un attacco che continua a muovere bene la palla e una difesa che limita le iniziative degli ospiti. Si va al riposo sul 43-34, con Agrigento già in pieno controllo del match.

Terzo quarto decisivo: Agrigento scappa via

Il break arriva dopo l’intervallo: il 29-21 del terzo quarto è il colpo che spezza la partita. Agrigento è travolgente, spinta da un Douvier dominante a rimbalzo e da un Querci in serata di grazia al tiro. L’attacco siciliano vola sulle transizioni e costringe Vicenza ad affannarsi.

Ultimo periodo senza sorprese

Negli ultimi 10 minuti la Moncada gestisce il vantaggio senza cali di tensione (20-16). La S4 Energia prova a rientrare con Pisano e Preti, ma la differenza di ritmo e profondità delle rotazioni rimane evidente.

I protagonisti del match

Moncada Energy Agrigento

Alberto Conti – 23 punti

Letale nei pressi del ferro (5/7) e pericoloso anche dalla distanza. Leader offensivo.

Letale nei pressi del ferro (5/7) e pericoloso anche dalla distanza. Leader offensivo. Lorenzo Querci – 21 punti

Percentuali eccellenti (4/4 da 2 pti, 4/8 da 3 pti), energia e continuità per tutta la partita.

Percentuali eccellenti (4/4 da 2 pti, 4/8 da 3 pti), energia e continuità per tutta la partita. Bryce Douvier – 20 punti, 11 rimbalzi (doppia doppia)

Prestazione dominante: 10/15 da due e presenza costante a rimbalzo difensivo con 3 rubate.

Complessivamente, Agrigento chiude con:

20/25 ai liberi

28 rimbalzi (24 difensivi )

19 assist (Zampogna top con 5)

(Zampogna top con 5) 12 rubate su 20 palle perse avversarie

S4 Energia Vicenza

Vicenza fatica a contenere l’intensità dei padroni di casa, ma trova buone risposte individuali:

Riccardo Pisano – 17 punti (5/6 da due, 2/3 da tre)

Il più concreto in attacco.

(5/6 da due, 2/3 da tre) Il più concreto in attacco. Jacopo Preti – 14 punti

Si fa valere sia al tiro che a rimbalzo (6 totali).

Si fa valere sia al tiro che a rimbalzo (6 totali). Matteo Beretta – 13 punti e 4 assist

Prova ordinata nonostante la pressione difensiva.

Gli ospiti tirano discretamente dalla lunetta (23/32) ma pagano la scarsa fluidità offensiva (solo 10 assist).

Agrigento conferma il proprio ottimo stato di forma con una vittoria autorevole e di grande qualità. La profondità della rosa, unita alla solidità difensiva e alla serata scintillante delle sue stelle, consegna alla Fortitudo Moncada Energy due punti fondamentali.

Vicenza, dal canto suo, mostra qualche buona individualità, ma non riesce mai a pareggiare l’intensità dei siciliani.

Tabellino

Moncada Energy Agrigento – S4 Energia Vicenza 92-71 (25-18, 18-16, 29-21, 20-16)

Moncada Energy Agrigento: Alberto Conti 23 (5/7, 2/6), Lorenzo Querci 21 (4/4, 4/8), Bryce Douvier 20 (10/15, 0/3), Alfonso Zampogna 7 (0/0, 1/3), Giulio Martini 7 (3/5, 0/0), Federico Grani 7 (2/3, 0/0), Albano Chiarastella 4 (0/0, 0/0), Matteo Cagliani 3 (0/2, 1/3), Raimundo Orrego 0 (0/0, 0/0), Andrea Ambrogio 0 (0/1, 0/0), Kenneth Viglianisi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 25 – Rimbalzi: 27 3 + 24 (Bryce Douvier 11) – Assist: 19 (Alfonso Zampogna 5)

S4 Energia Vicenza: Riccardo Pisano 17 (5/6, 2/3), Jacopo Preti 14 (0/0, 2/4), Matteo Beretta 13 (1/2, 2/7), Tommaso Marangoni 10 (1/4, 1/3), Nicholas Carr 6 (3/5, 0/1), Mattia Da campo 4 (0/3, 1/5), Isacco Marchet 4 (1/2, 0/1), Lorenzo Vanin 3 (1/2, 0/0), Marco Turra 0 (0/0, 0/0), Giovanni Gasparin 0 (0/0, 0/0), Antanas Udras 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 32 – Rimbalzi: 28 7 + 21 (Jacopo Preti 6) – Assist: 10 (Matteo Beretta 4)

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