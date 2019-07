Tre “Premi Speciali” per la decima edizione del concorso “Fotografa San Calogero” e “Fotografa il Mandorlo in Fiore”

Sono ben tre I “Premi Speciali” istituiti in occasione della decima edizione dei concorsi “Fotografa San Calogero” e “Fotografa il Mandorlo in Fiore”: Premio Din 24, Premio Pro Loco Agrigento e il Premio conferito dalla presidenza provinciale dell’Aics.

Aumentano, dunque, le possibilità di entrare nella rosa dei premiati per le immagini fotografiche che raccontano la Festa di San Calogero vista con gli occhi degli agrigentini e per quelle che, nello scorso mese di marzo, hanno immortalato gli attimi più significativi del Mandorlo in Fiore.

La partecipazione al concorso “Fotografa San Calogero” che, insieme al concorso “Fotografa il Mandorlo in Fiore”, è ideato e promosso da Domenico Vecchio, direttore delle testate giornalistica AgrigentoOggi, è aperta ad amatori, appassionati, professionisti, che macchina fotografica o telefono cellulare alla mano, immortalano momenti cruciali, inediti, panorami, curiosità, …. durante la Festa.

Una speciale giuria, composta da esperti e giornalisti della carta stampata, giornali online ed emittenti televisive, selezionerà gli scatti che più si avvicinano ai criteri della “foto giornalistica” e la cerimonia di premiazione, un evento unico per i due Concorsi, è in programma entro il mese di luglio. Ulteriori dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni

Il regolamento completo del Concorso è disponiblile all’indirizzo https://www.agrigentooggi.it/regolamento- fotografa-san-calogero-2019-decima-edizione/

Le foto migliori, inoltre, saranno utilizzate per la promozione turistica da parte degli enti preposti.

E’ ormai prassi consolidata che la foto vincitrice dell’edizione trascorsa sia utilizzata per i depliant e per i manifesti pubblicitari e di promozione della Festa dell’anno successivo.