“Incontra gli autori”, nuova iniziativa collaterale del Master della Strada degli scrittori

Grazie alla Strada degli Scrittori i lettori a partire da domenica potranno incontrare alcuni dei principali autori italiani.

La possibilità è offerta dal Master “Le parole dell’Impegno civile”, realizzato dall’associazione diretta da Felice Cavallaro e con il coordinamento scientifico della Treccani, in svolgimento al Palacongressi del Villaggio Mosè dal 7 al 15 luglio prossimi.

Con molti dei docenti coinvolti, infatti, sarà possibile organizzare dei momenti di “firma copie” che si svolgeranno in un’apposita sala della struttura.

Ad aprire il calendario sarà la giornalista Tiziana Ferrario, volto storico del Tg1 e autrice di “Orgoglio e pregiudizi. Il risveglio delle donne ai tempi di Trump”, che potrà incontrare i lettori dalle 16.45 alle 17.15 di domenica 7 luglio.

Tre gli appuntamenti invece il giorno successivo, l’8 luglio: alle 13.15 sarà possibile incontrare lo scrittore e insegnante Christian Raimo autore, tra gli altri, di “La parte migliore” e “Ho 16 anni e sono fascista. Indagine sui ragazzi e l’estrema destra”.

Il nove luglio doppio appuntamento con due grandi firme del giornalismo italiano: dalle 11 alle 11.30 sarà possibile incontrare Andrea Purgatori, in libreria con il suo romanzo d’esordio “Quattro piccole ostriche”, mentre dalle 17 alle 17.30 sarà il turno di Pierluigi Battista, storica penna del Corriere della Sera e autore diversi testi tra cui “A proposito di Marta” e “La fine del giorno”.

Il giorno successivo, il 10 luglio, sarà il turno del giornalista Paolo Borrometi, fondatore del sito d’inchiesta “La Spia.it” e da anni impegnato in prima linea nel contrasto al fenomeno mafioso. Borrometi, autore da ultimo del libro “Un morto ogni tanto” incontrerà i lettori tra le 17.15 e le 17.45.

L’undici luglio spazio a Nadia Terranova. La scrittrice messinese, classificatasi quinta all’ultima edizione del premio “Strega” con il suo “Addio fantasmi”, incontrerà i lettori alle 17. Per l’occasione sarà presente uno stand di Coopculture con i testi degli autori. In via Atenea, invece, sarà “Il Mercante di Libri” il corner shop ufficiale del Master della Strada degli Scrittori.