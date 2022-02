Tre nuovi ingaggi in casa Akragas: gli argentini Pavisich e Llama, e Di Giorgio. Dopo aver posato con la nuova maglia, insieme al Direttore sportivo Giuseppe Cammarata, i nuovi arrivati hanno svolto il primo allenamento agli ordini di mister Nicolò Terranova, allo stadio Esseneto di Agrigento. Tre nuovi ingaggi in casa Akragas: gli argentini Pavisich e Llama, e Di Giorgio. Dopo aver posato con la nuova maglia, insieme al Direttore sportivo Giuseppe Cammarata, i nuovi arrivati hanno svolto il primo allenamento agli ordini di mister Nicolò Terranova, allo stadio Esseneto di Agrigento.

Ecco nel dettaglio chi sono i nuovi arrivati in casa Akragas:

Santiago Josue Pavisich, attaccante argentino classe ’92, alto un metro e 90 centimetri, ex Saluzzo in Serie D girone A. È cresciuto nel settore giovanile della Juventud Universitaria, per poi approdare nei professionisti già nel 2010. Nel recente passato ha giocato anche con l’Igea Virtus e l’Atletico Catania.

Juan Llama, difensore argentino classe ’97, in arrivo dalla Leonzio del campionato di Eccellenza, girone B.

Manfredi Di Giorgio, centrocampista palermitano classe 2002, ex Rotonda in Serie D, girone H. Ha indossato anche le maglie di Sona Calcio e Dattilo in Serie D, Mazara e Marineo. È cresciuto nel settore giovanile del Calcio Sicilia Palermo prima e del Messina dopo.