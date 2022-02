Viabilità: nuovi interventi di manutenzione straordinaria

Nuovi interventi di manutenzione straordinaria sono stati programmati dal settore Infrastrutture Stradali del Libero Consorzio di Agrigento. Riguardano alcune strade provinciali che collegano i comuni di Santa Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro e San Biagio Platani. I lavori serviranno a migliorare la viabilità della SP 19-A “S.Elisabetta – S.Angelo Muxaro – S.Biagio Platani e della SP 19-C “dir. Sant’Angelo Muxaro”. L’importo a base d’asta dei lavori è di 665.000 euro. La gara si riferisce a quegli interventi urgenti di manutenzione che si renderanno

necessari per la durata di un anno a partire dalla data di consegna dei lavori. Il progetto esecutivo dei lavori, realizzato dal settore Infrastrutture stradali, è stato approvato lo scorso dicembre. Il progetto prevede anche il pronto intervento, la reperibilità e disponibilità di mezzi e manodopera

per le emergenze anche in orari notturni oltre allo sgombero di materiale alluvionale e detriti dalla sede stradale. L’esecuzione dei lavori è fissata in 365 giorni consecutivi e continui, a decorrere dal giorno del verbale della consegna dei lavori.

L’indagine di mercato per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata

si svolgerà in modalità telematica. L’invio delle domande di partecipazione dovrà avvenire entro le ore 12:00 del 21 febbraio 2022.

La procedura di gara è gestita integralmente in modalità telematica e le offerte dovranno essere presentate attraverso il portale appalti. Tutta la documentazione è disponibile nel portale gare del sito www.provincia.agrigento.it.

L’esame delle manifestazioni di interesse e l’eventuale sorteggio sarà effettuato in seduta

pubblica, tramite la Piattaforma Telematica Maggioli, il giorno 22 febbraio 2022 alle ore 09:00 presso la sala Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento in Via Acrone 27 ad Agrigento.