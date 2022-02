Ha ucciso l’agrigentino Luca Pisciotto, l’assassino resta in carcere

Resta in carcere Pietro Randazzo, autore dell’omicidio di Luca Pisciotto, il giovane di Agrigento ucciso a coltellate in Belgio dall’ex compagno della madre. Lo ha deciso la Camera di Consiglio di Liegi che ha confermato l’arresto per l’assassino.

L’omicidio è avvenuto la settimana scorsa a Jupille. Randazzo, che aveva da poco terminato una relazione con la madre di Luca, avrebbe tentato di strangolare la donna. Il giovane sarebbe intervenuto in difesa della madre, ed è stato raggiunto da diversi fendenti che non gli hanno lasciato scampo.