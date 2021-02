Tre nuovi contagi ad Agrigento, il sindaco: “ non sono tanti ma manteniamo alta l’attenzione”

Tre nuovi casi di positività al tampone e sei casi di guarigione oggi ad Agrigento. I positivi totali sono 86. Di questi 6 sono ricoverati in ospedale (4 in degenza ordinaria e 2 in terapia intensiva). Uno in un ospedale fuori Asp e uno è in Hotel Covid e 79 sono in trattamento domiciliare. “Tre nuovi contagi non sono tanti- commenta il sindaco Micciché- ma confermano che il virus in città circola ancora. Non mi stancherò quindi di raccomandare ai miei concittadini di mantenere alto il livello di attenzione ed evitare gli assembramenti. Inoltre bisogna sempre tenere la mascherina e lavarsi spesso le mani.”