Covid in provincia di Agrigento, contagi in calo. C’è un’altra vittima. Micciché: “Evitare gli assembramenti”

Nuovamente in calo i nuovi casi di Covid-19 in provincia di Agrigento. Nelle ultime 24 ore registrati “solo” 28 nuovi casi. E ci sono 2 nuovi ricoverati, e 25 nuovi guariti. Purtroppo c’è un deceduto a Canicattì. Sono 299 i tamponi processati. C’è un deceduto a Licata. Emerge dal bollettino diffuso dall’Asp. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 5.442 (1 marzo 2020 – 11 febbraio 2021). Gli attuali positivi adesso sono 594, di cui 547 in trattamento domiciliare, e 47 ricoverati (31 si trovano in ospedale, 11 in strutture lowcare, e 5 in terapia intensiva), i soggetti guariti sono 4.712. I deceduti salgono a 136. I pazienti ricoverati si trovano: 24 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, 5 all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, e 2 in un altro nosocomio fuori provincia. Quelli ricoverati in strutture lowcare: 4 Sciacca hotel Covid e 7 Canicattì hotel covid ex Ipab. Sono 5 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 al “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 1 al “Giovanni Paolo II” di Sciacca. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 51.961 tamponi.

Tre nuovi casi di positività al tampone, e sei casi di guarigione oggi ad Agrigento. I positivi totali sono 86. Di questi 6 sono ricoverati in ospedale (4 in degenza ordinaria e 2 in terapia intensiva). Uno in un ospedale fuori Asp e uno è in Hotel Covid e 79 sono in trattamento domiciliare. “Tre nuovi contagi non sono tanti, ma confermano che il virus in città circola ancora. Non mi stancherò quindi di raccomandare ai miei concittadini di mantenere alto il livello di attenzione ed evitare gli assembramenti. Inoltre bisogna sempre tenere la mascherina e lavarsi spesso le mani”, dice il sindaco Franco Micciché.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 651 (86 attuali contagiati, 553 guariti e 12 deceduti); Alessandria della Rocca 14 (14 guariti); Aragona 128 (1 attuale contagiato, 124 guariti e 3 deceduti); Bivona 12 (12 guariti); Burgio 8 (8 guariti); Calamonaci 14 (9 attuali contagiati e 5 guariti); Caltabellotta 18 (17 guariti, e 1 deceduto); Camastra 48 (2 attuali contagiati, 44 guariti, 2 deceduti); Cammarata 33 (2 attuali contagiati e 31 guariti); Campobello di Licata 231 (38 attuali contagiati, 184 guariti, e 9 deceduti); Canicattì 592 (31 attuali contagiati, 548 guariti e 13 deceduti); Casteltermini 86 (12 attuali contagiati, 72 guariti e 2 deceduti); Castrofilippo 27 ( 1 attuale contagiato e 26 guariti); Cattolica Eraclea 34 (11 attuali contagiati e 23 guariti); Cianciana 16 (15 guariti e 1 deceduto); Comitini 6 (6 guariti); Favara 361 (58 attuali contagiati, 299 guariti e 4 deceduti); Grotte 82 (2 contagiati, 78 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 33 (6 attuali contagiati e 27 guariti); Licata 399 (44 attuali contagiati, 345 guariti, 10 deceduti); Lucca Sicula 5 (2 attuali contagiati, e 3 guariti); Menfi 153 ( 6 attuali contagiati, 140 guariti e 7 deceduti); Montallegro 47 (14 attuali contagiati, 32 guariti e 1 deceduto); Montevago 56 (9 attuali contagiati, 46 guariti e 1 deceduto); Naro 112 ( 25 attuali contagiati , 86 guariti e 1 deceduto); Palma di Montechiaro 239 (10 attuali contagiati, 225 guariti e 4 deceduti); Porto Empedocle 201 (36 attuali contagiati, 160 guariti, 5 deceduti); Racalmuto 70 (9 attuali contagiati e 61 guariti); Raffadali 144 (30 attuali contagiati, 111 guariti, e 3 deceduti); Ravanusa 314 ( 23 attuali contagiati, 287 guariti, 4 deceduti); Realmonte 54 (4 attuali contagiati, e 50 guariti); Ribera 265 (32 attuali contagiati, 225 guariti e 8 deceduti); Sambuca di Sicilia 211 (5 attuali contagiati, 187 guariti e 19 deceduti); San Biagio Platani 80 (75 guariti, e 5 deceduti); San Giovanni Gemini 55 ( 9 attuali contagiati, 45 guariti e 1 deceduto); Sant’Angelo Muxaro 17 (17 guariti); Santa Elisabetta 29 (4 attuali contagiati, 24 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 146 (4 attuali contagiati, 138 guariti e 4 deceduti); Santo Stefano Quisquina 4 ( 3 guariti e 1 deceduto); Sciacca 402 (51 attuali contagiati, 339 guariti e 12 deceduti); Siculiana 42 ( 18 attuali contagiati e 24 guariti); Villafranca Sicula 3 (3 guariti).