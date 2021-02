Donato un termo scanner al comune di Agrigento

L’amministratore unico di “Ciao Spesa”, Fabio Romano, ha donato al Comune di Agrigento un termo-scanner per il monitoraggio della temperatura corporea, secondo le disposizioni e i fini previsti dalle vigenti normative in materia di contagi. Il moderno apparecchio è in grado di eseguire le rilevazioni delle temperature con grande velocità e in modo non invasivo. Basterà infatti farsi inquadrare dallo schermo per sapere in tempo reale qual è la propria temperatura corporea. L’apparecchio, inoltre, invita a tenere regolarmente la mascherina sul volto. L’apparecchio, come si vede nella foto , è già stato installato all’ingresso del Comune “e agevola notevolmente -dice il sindaco Micciché- il lavoro dei dipendenti addetti alla portineria che prima dovevano misurare manualmente la temperatura a tutti coloro che entravano al Comune.”