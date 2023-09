Tre nuovi acquisti in casa Akragas. Ingaggiato il centrocampista classe 2002 Rodolfo Sinatra, la scorsa stagione in forza al Canicattì, Lorenzo Rea, originario di Roma, attaccante esterno ex Roma City Fc e 𝐒𝐚𝐦𝐮𝐞𝐥𝐞 𝐏𝐮𝐠𝐥𝐢𝐬𝐢, centrocampista, classe 2002, lo scorso anno ha militato nella Cavese.

Sinatra, nonostante la giovane età, ha un curriculum importante per aver militato nella Cittanovese, nel San Luca, nella Sancataldese e nel Licata. È cresciuto nel settore giovanile del Palermo e del Mantova. 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐑𝐞𝐚, in passato ha vestito anche le maglie del Pineto e della Sambenedettese. Ha indossato anche le maglie di Paternò e Giarre. Simone Puglisi ha già svolto il primo allenamento con i nuovi compagni. La campagna di rafforzamento dell’Akragas continua e potrebbero essere a disposizione di mister Marco Coppa e del suo staff per la partita di domani contro Ragusa.