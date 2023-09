Quarta giornata in serie d, girone I, per l’Akragas, terza partita in sette giorni.

Domenica, 24 settembre, i biancazzurri saranno di scena ad Avola per la sfida contro Ragusa, match che si svolgerà a porte chiuse per decisione del locale commissariato di polizia. Mister Marco Coppa parla di un “avversario importante già sfidato in coppa Italia dove siamo stati bravi e concreti a fare subito goal. È una squadra ben organizzata che ha tanti elementi di qualità. Domani speriamo di scendere in campo con l’approccio giusto, voglio vedere un’Akragas come quella del secondo tempo della scorsa partita e dei primi minuti di tutte le altre partite.” Coppa spera di recuperare gran parte degli infortunati ma qualcuno ha bisogno ancora di qualche giorno. Il mister, poi, valuta il cammino fin qui fatto dalla squadra come “ottimo”, su cinque partite sono state 4 le vittorie ottenute tra Coppa Italia e campionato di serie D “ ma possiamo ancora migliorare”, afferma il mister.