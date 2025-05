Una vittoria storica per l’Agrigento Futsal, che vince 4-3 contro il Nicosia in una finale incandescente. Un match che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo, ma alla fine sono stati i biancazzurri a trionfare, conquistando così la promozione in Serie C1.

Un risultato che corona una stagione straordinaria e che fa esplodere di gioia la squadra e i tifosi. Ora è tempo di festeggiamenti: l’Akragas Futsal può brindare a un traguardo meritato!

