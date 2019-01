Tre giovani dell’Olimpica Akragas nei campioni regionali Under 17

La Società Olimpica Akragas si congratula con la rappresentativa Under 17 della Delegazione Provinciale di Agrigento, allenata da Giardina e Giordano, che per il secondo anno consecutivo si è laureata campione regionale di categoria grazie alla vittoria,con il punteggio di 2-1, nella finalissima contro i pari età della Delegazione Provinciale di Messina. Il presidente Totò Bottone e i dirigenti tutti, inoltre, fanno i complimenti ai giovani dell’Olimpica Akragas, il portiere Cosi, i difensori Pontini e Sodano convocati nella rappresentativa Under 17, neo campione regionale.