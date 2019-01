Mandorlo in Fiore, tutto pronto: la Kermesse presentata alla stampa

Mandorlo in Fiore, tutto pronto. La kermesse, giunta alla 74° edizione e che si terrà dal primo al 10 marzo, è stata presentata questa mattina alla stampa. A Casa Sanfilippo, sede del Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, erano presenti tra gli altri il direttore del Parco, Giuseppe Parello, il Presidente del Consiglio dell’Ente Parco Bernardo Campo, il sindaco Lillo Firetto e l’assessore Gabriella Battaglia.

Si preannuncia un’edizione ricca con la presenza di ben 22 gruppi internazionali partecipanti e 8 gruppi per la manifestazione collaterale “I Bambini del Mondo”. Ben altri 10 gruppi sono stati rimandati ai prossimi anni, per garantire il massimo dell’organizzazione.

Significativi i numeri della scorsa edizione, proprio un balzo in avanti rispetto alle precedenti. Per questo Mandorlo, sono stati stanziati circa 450 mila Euro e c’è voglia di crescita significativa.

Lo si evince dalle numerose attività che animeranno tutte le giornate, illustrate da Parello ed approfondite dai diversi organizzatori.