Neve su Monte Cammarata e territori adiacenti: permane l’obbligo di catene.

Neve su Monte Cammarata e territori adiacenti

Come da previsioni meteo, puntuale è arrivata la neve su tutta l’area dei Monti Sicani. In particolare nei territori di Cammarata, San Giovanni Gemini, Bivona e Santo Stefano Quisquina. Già dalla mattinata di ieri i cantonieri del Libero Consorzio Comunale di Agrigento sono stati impegnati con mezzi spargisale sulle strade di quel comprensorio. Il mezzo spalaneve stamani ha liberato la carreggiata sulla SP n. 24 Cammarata-S.Stefano Quisquina. Interventi nel tratto che va dall’uscita di Cammarata alla quota più elevata, superando contrada Filici, in buona parte ostruita nelle prime ore del mattino dalla neve caduta abbondante sin da ieri e per tutta la notte. La situazione è comunque sotto controllo. Con i cantonieri al lavoro su tutti gli oltre 20 km della stessa SP n. 24, con spargimento di sale e rimozione di qualche piccolo cumulo residuo di neve.

Liberato il tracciato della SP 24. Permane l’obbligo di catene.

Permane in ogni caso l’obbligo di catene e di procedere con la massima prudenza. Considerato che ha ripreso a nevicare, sia pure con minor intensità rispetto alla notte. Situazione migliorata anche sul tracciato della SP 21 Casteltermini-Bivio Passo Fonduto SS 189 all’uscita del paese. In stamattina era stata segnalata la presenza di ghiaccio. Non vengono segnalati problemi invece, al momento, nelle zone di Caltabellotta e Burgio.