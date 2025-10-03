Premiati tre agenti della Polizia di Stato con delle ricompense al merito civile perché autori di gesti eroici nel corso dell’attuale anno. Questa mattina, presso il Palazzo comunale di Agrigento, si è svolta una cerimonia solenne durante la quale il sindaco, Franco Miccichè, ha consegnato attestati di benemerenza al merito civile ai tre poliziotti che si sono distinti per coraggio, senso del dovere e alto spirito di servizio, il tutto dimostrato in occasione di due distinti interventi che hanno permesso di salvare delle vite umane. Tutti e tre, liberi dal servizio, sono intervenuti con prontezza e determinazione: uno per salvare un giovane da un tentativo di suicidio, gli altri due per aver soccorrere un ragazzo in pericolo di annegamento.

Il sovrintendente capo Massimo Bianchi, in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Agrigento, e l’assistente capo coordinatore Andrea Fusco, in servizio presso la sezione polizia stradale di Agrigento, sono intervenuti lo scorso 24 agosto a San Leone tra lo stabilimento balneare della Ps e il lido Bellavista, riuscendo a salvare un ragazzino di 12 anni che era stato trascinato a largo dalle forti correnti.

Il terzo poliziotto premiato è l’agrigentino, Marco Ciulla, in servizio alla sezione Volanti della Questura, che lo scorso 25 maggio, mentre in tarda serata stava per rientrare a casa, libero dal servizio, ha notato un giovane in un cavalcavia della Statale 118 pronto a togliersi la vita. Aveva scavalcato il guardrail ed era pronto a lanciarsi nel vuoto. L’agente con tempismo, approfittando della distrazione del ragazzo e con il supporto di una pattuglia dei carabinieri, è riuscito ad afferrarlo e a portarlo in salvo per poi affidarlo al personale sanitario.

Alla cerimonia di oggi era presente anche il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, che si è congratulato con gli insigniti, sottolineando l’importanza del loro gesto contraddistinto da coraggio, umanità e dedizione al servizio della collettività. Il conferimento di tali riconoscimenti rappresenta un tributo concreto al quotidiano impegno degli uomini e delle donne della Polizia di Stato, sempre pronti ad agire per la tutela della vita e della sicurezza, anche al di fuori del proprio orario di servizio.

