Agrigento, 1 ottobre 2025 – Dal 10 al 12 ottobre, il Centro Commerciale Città dei Templi si trasformerà in un vero e proprio tempio dell’amore e della creatività con la Fiera Sposi, l’evento dedicato a tutte le coppie che stanno vivendo il percorso verso il matrimonio.

Tre giorni interamente dedicati al mondo del wedding, con la partecipazione di 37 espositori specializzati e un ricco programma di intrattenimento, sfilate e momenti esperienziali, pensati per offrire idee concrete e ispirazione a chi sogna il giorno perfetto. Ogni stand e ogni attività saranno studiati per creare un percorso immersivo ed emozionale, capace di far vivere alle coppie un’esperienza coinvolgente e suggestiva.

Con un’atmosfera elegante, moderna e accogliente, la Fiera Sposi offrirà l’opportunità di entrare in contatto con i migliori professionisti del settore, scoprire le ultime tendenze e trasformare le proprie idee in realtà.

Tra gli espositori presenti figurano nomi noti e qualificati del settore: Lunaren Creation, Atelier Falco Spose, Atelier Crilù, Fiorin Fiorello, Ikebana Vintage, Patti Fiori, Elart, Glamour Home, Travelgate, Viaggi Puerto Svago Agrigento, Loridea di Lorella Carusotto, Lillo Gaglio Fotografo, Antonio Bennici Videomaker, Salvin Benenati, Denise Lombardo, Am Eventi Matrimoniali, Ballon Style, Angela Animation, Gm Production, Magic Creaty, Caryon Drive Your Dream, La Grande Bellezza di Annalisa Sammartino, Lounge Beach Scala dei Turchi, Cocktails & Fruits, Cocoa on The Road, Orlando Arredo Store, Mondo Mobili, Sg Italia, Sc Design, Porte & Dintorni, Ceramiche Vaccaro, Folletto, Bimby, Stiltenda, C’Arredi, Clima Expert, Energystars.

La direttrice del Centro Elisa La Rocca ha voluto esprimere un ringraziamento speciale va agli organizzatori, Cettina Frangiamore e Pardo Mario, “per aver reso possibile un evento che promette di essere un’occasione imperdibile per tutte le coppie di Agrigento e provincia“.

