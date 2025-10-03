Nicola Terranova, classe 1974, è il nuovo allenatore dell’ ASD CASTRUMFAVARA. La società gialloblu – spiegano in una comunicato stampa- ha individuato nel valido tecnico di Mazara del Vallo il profilo giusto per affidare la panchina.

Terranova, in passato sulle panchine di Castrovillari (serie D), Gela (D), Folgore (D), Marsala (D), Mazara, Vittoria (eccellenza) Canicattì (eccellenza), Akragas (promossa in D) Nissa (promossa in D e serie D), dirigerà alle 15.00 il suo primo allenamento.

Questa mattina ha incontrato, nei locali dello stadio “Bruccoleri” i vertici della società gialloblu.

Nominato anche il nuovo direttore sportivo. Sarà Vincenzo Piazza, favarese, con un passato di giocatore in tante squadre ed anche con alcune esperienze da direttore sportivo, ad occuparsi dell’ area tecnica. La scelta di affidare a Piazza il delicato ruolo è stata fatta per l’ affidabilità, serietà e competenza dell’ uomo, componente dell’ area tecnica dall’ inizio del campionato.

Domani mattina, alle 11.30, dopo l’allenamento di rifinitura, la società presenterà alla stampa il mister Nicola Terranova e il D.S. Vincenzo Piazza.

Nella foto da sinistra il D.S. Vincenzo Piazza, il Presidente Rino Castronovo ed il nuovo allenatore Nicola Terranova

