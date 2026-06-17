Un diciottenne, alla guida di uno scooter Honda Sh, è rimasto coinvolto in uno scontro con un’automobile, all’incrocio tra via Mazzini e via Libertà, a Campobello di Licata. Il conducente dell’auto, invece di fermarsi per prestare aiuto al ferito, si sarebbe allontanato immediatamente dal luogo lasciandolo a terra. A seguito dell’impatto, il centauro ha riportato diversi traumi sparsi sul corpo. E’ successo ieri sera.

Il ferito con un’ambulanza è stato trasportato all’ospedale Santa Elia di Caltanissetta, dove è stato sottoposto alle cure necessarie. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Sulla dinamica dei fatti sono attualmente in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri. Il diciottenne ha sporto denuncia-querela contro ignoti per lesioni personali stradali, fuga e omissione di soccorso.

Attraverso il suo legale, l’avvocato Giancarlo Tricoli, ha chiesto che vengano acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dell’incidente per risalire al responsabile.

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