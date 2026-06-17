L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento esprime le più vive congratulazioni al sindaco Michele Sodano e alla nuova Giunta comunale recentemente nominata, formulando un particolare augurio di buon lavoro agli assessori ingegneri, Maria Miccichè e Giuseppe Riccobene, professionisti che sapranno certamente mettere a servizio della comunità competenza tecnica, capacità organizzativa e visione amministrativa. «La presenza di figure tecniche all’interno dell’esecutivo cittadino – si legge in una nota a firma del presidente dell’Ordine degli Ingegneri Domenico Armenio – rappresenta un elemento di particolare valore in una fase storica in cui Agrigento è chiamata ad affrontare importanti sfide di trasformazione e crescita».

L’Ordine degli Ingegneri conferma la propria piena disponibilità a collaborare con la nuova Amministrazione Comunale, mettendo a disposizione il patrimonio di competenze e professionalità dei propri iscritti per contribuire alla definizione di strategie, programmi e progetti orientati allo sviluppo sostenibile del territorio. Tra le priorità sulle quali l’Ordine ritiene opportuno avviare un confronto costante e costruttivo, figurano la mobilità sostenibile, la transizione digitale, la transizione energetica, il potenziamento e l’efficientamento dei servizi pubblici essenziali, il rilancio dell’Università, l’adeguamento delle infrastrutture pubbliche, la riqualificazione del Patrimonio Comunale, la programmazione urbanistica e la rigenerazione urbana, con particolare attenzione alla valorizzazione del centro storico quale motore di sviluppo culturale, sociale ed economico.

«Un capitolo strategico riguarda inoltre il recupero e la valorizzazione delle spiagge e del waterfront di San Leone, asset fondamentale per il futuro della città – si legge ancora -. La tutela della fascia costiera, il contrasto ai fenomeni erosivi, il nuovo porto turistico, la riqualificazione degli spazi pubblici, il miglioramento dell’accessibilità e viabilità, l’integrazione tra il fronte mare e il tessuto urbano rappresentano obiettivi prioritari per rafforzare l’attrattività turistica e la qualità della vita dei cittadini».

«Agrigento ha davanti a sé una stagione decisiva per il proprio futuro. Le opportunità offerte dagli investimenti pubblici, dalla transizione ecologica e digitale e dalla crescente attenzione verso il territorio impongono una programmazione lungimirante e una forte capacità progettuale. L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento è pronto a fare la propria parte, offrendo collaborazione istituzionale, competenze tecniche e contributi qualificati per accompagnare l’azione amministrativa nelle scelte strategiche che interesseranno la città nei prossimi anni» dichiara il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento.

L’Ordine auspica l’avvio di un percorso di confronto permanente tra Amministrazione Comunale, professioni tecniche, università, imprese e realtà sociali del territorio, nella convinzione che la qualità della progettazione e la partecipazione delle competenze rappresentino condizioni indispensabili per costruire una città più moderna, sostenibile, inclusiva e competitiva. Con questo spirito, l’Ordine rinnova i propri auguri di buon lavoro al Sindaco, alla Giunta comunale e all’intero Consiglio Comunale, confermando il proprio impegno al servizio della crescita e dello sviluppo di Agrigento.

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