Aveva una pistola calibro 7,65, di provenienza belga e con matricola abrasa, e due caricatori carichi di proiettili. Un diciannovenne licatese è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri della Compagnia di Licata dopo che, la scorsa settimana nel quartiere San Paolo, era riuscito ad abbandonare lo scooter e il marsupio contenente l’arma da sparo e a rendersi irreperibile per giorni. Data esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Deve rispondere delle ipotesi di reato di detenzione abusiva di arma clandestina e ricettazione.

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