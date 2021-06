Travolto e ucciso dalle auto in corsa

Travolto ed ucciso dalle auto in corsa mentre stava percorrendo a piedi la corsia nord dell’A1, nel tratto compreso tra i caselli di San Vittore del Lazio e Cassino (in provincia di Frosinone). A perdere la vita è stato un giovane autostrasportatore di 27 anni, residente in provincia di Agrigento.

Il tragico incidente stradale si è verificato, alle prime luci dell’alba. Sul posto sono arrivati un’ambulanza, e i Vigili del fuoco. Ma per il giovane non c’era più nulla da fare.

Gli agenti della polizia Stradale dovranno ora cercare di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Al vaglio il racconto di un uomo che avrebbe visto il ragazzo attraversare l’autostrada dalla carreggiata Nord, fino a giungere alla corsia sud, dove è avvenuto l’investimento.