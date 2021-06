Una tela dell’artista saccense Accursio Gulino al Quirinale

“Fieri e felici per un nostro grande artista, figlio della città di Sciacca”. Il sindaco Francesca Valenti esprime apprezzamento alla notizia riguardante Franco Accursio Gulino, ricevuta oggi: l’artista saccense è stato selezionato dal comitato scientifico del Quirinale per la ricorrenza del 75° anniversario della fondazione della Repubblica. In occasione del 204 anniversario della fondazione del corpo della Polizia Penitenziaria, l’ufficio del capo dipartimento di Roma darà in omaggio direttamente al presidente della Repubblica Sergio Mattarella un’opera dell’artista. La tela, dal titolo “Passano all’asta i sogni”, rimarrà per sempre esposta al Quirinale.

“Una notizia – dice il sindaco Francesca Valenti – che come concittadini ci rende orgogliosi. L’arte di Franco Accursio Gulino, di un artista saccense, viene scelta per entrare e rimanere permanentemente nella massima Istituzione italiana. E non è cosa da tutti, ma solo dei grandi. Siamo fieri del suo talento, della sua prolifica e geniale attività artistica e felici che la sua arte venga riconosciuta pubblicamente ai più alti livelli”.