Travolto da uno scooter condotto da un minore senza patente mai conseguita, mentre stava percorrendo a piedi i luoghi della movida di Piazza Dante a Canicattì. Un diciannovenne canicattinese, a causa dell’impatto piuttosto violento, è stato scaraventato a terra. Con un’ambulanza del 118 è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale ”Barone Lombardo”. Ha riportato diversi traumi sparsi sul corpo. Non versa, per sua fortuna, in pericolo di vita.

A carico del centauro, un diciassettenne anche lui canicattinese, sono scattate delle maxi sanzioni per oltre 5.000 euro. L’incidente stradale si è verificato ieri notte. Sul posto si sono portati i carabinieri del nucleo Radiomobile. Sono stati loro ad occuparsi dei rilievi, che serviranno a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Il minore, forse a causa di una distrazione, non si sarebbe accorto della presenza del 19enne.