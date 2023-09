E’ caduto da un’altezza di circa due metri ed è finito all’interno di un’intercapedine a ridosso di un palazzo e lì è rimasto intrappolato. A soccorrere, portandolo in salvo e affidandolo alle cure dei sanitari del 118, sono stati, ieri mattina, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Un operaio addetto alla manutenzione dei contatori idrici, rimasto ferito, è stato trasferito all’ospedale “San Giovanni di Dio” per le cure del caso. Ha riportato alcuni traumi ma, per sua fortuna, non versa in pericolo di vita.

L’incidente sul lavoro si è verificato in una palazzina della via Acrone, con ingresso anche dalla sottostante via Dante, ad Agrigento. Il lavoratore, dalla ricostruzione, è precipitato da un muretto di sostegno finendo in un piccolo spazio. Sono stati alcuni residenti a rendersi conto della gravità della situazione. Quindi hanno allertato il 112. Sul posto in pochi attimi sono giunti i vigili del fuoco.

Le operazioni di soccorso si sono rivelate complesse. Raggiunto dai pompieri, l’uomo è stato dapprima immobilizzato sopra una barella e una volta imbracato in tutta sicurezza riportato in superficie. Quindi è stato consegnato agli operatori sanitari. Intervenuti anche i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, i quali, hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto. Non è ancora chiaro quale è stata la causa che ha provocato l’incidente.