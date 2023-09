Il colonnello Vittorio Stingo dopo tre anni lascia la città e la guida del Comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento, e al suo posto subentra il colonnello Nicola De Tullio, proveniente dal Gruppo Carabinieri Castello di Cisterna, con competenza territoriale su 45 comuni della provincia di Napoli.

In quel luogo ha trascorso gli ultimi tre anni, impegnativi, in cui ha affrontato questioni delicate di ordine e sicurezza pubblica in un territorio caratterizzato da fenomeni di criminalità strutturata. Il colonnello De Tullio, uomo affabile, e valido elemento della Benemerita, lunedì mattina, si insedierà al Comando provinciale Carabinieri di Agrigento.