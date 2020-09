Travolto da auto guidata da anziano: ferito bambino di 6 anni

Investito da un’autovettura mentre stava attraversando la strada in compagnia della madre, e delle due sorelline. Brutto incidente stradale, l’altro pomeriggio, in via Imera. Ferito un bambino di 6 anni, figlio di una coppia di nordafricani, da anni domiciliata ad Agrigento. Per alcuni minuti s’è temuto anche il peggio.

L’impatto, con un’utilitaria con alla guida un pensionato ultrasettantenne, di Agrigento. All’improvviso forse perché non li ha visti attraversare, ha centrato in pieno il piccolo. Illese la mamma e le due sorelline, quest’ultime sfiorate dalla vettura.

Sul posto un’ambulanza. Il bambino è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove è stato ricoverato e sottoposto alle cure, e medicazioni del caso. Ha riportato varie ferite per fortuna non gravi. Sul posto gli agenti della sezione Volanti che hanno effettuato i rilievi.