Calendario economico: utile strumento per investire

Fare trading implica l’utilizzo di strumenti che favoriscano l’attività di investimento nella direzione di implementare i propri profitti.

Uno di questi strumenti è il calendario economico. Sia che il mercato di interesse riguardi forex, futures o azioni, esiste un calendario economico adatto alle proprie esigenze.

Bisogna imparare come usare il calendario economico per avere chiare una serie di informazioni che diano imput giusti alle proprie operazioni.

Le date del calendario possono riferirsi alle emissioni di notizie e dati, agli eventi significativi che vanno ad influenzare il movimento nei prezzi dei titoli o dei mercati nella loro complessità.

A cosa serve un calendario economico

Gli investitori e i trader che lo utilizzano possono pianificare le loro strategie e le operazioni attraverso questo strumento. Ma anche rivedere come collocare le priorità del portafoglio; mantenere l’attenzione verso i modelli dei grafici e gli indicatori, che possono subire l’influenza di certi eventi.

Per un trader il calendario economico è praticamente un amico molto dedito al “rapporto”. Non viene dedicato molto tempo a questo strumento una volta impostato. Si tratta di qualche minuto al giorno, ma ogni giorno quei minuti sono fondamentali per diventare trader costantemente aggiornati. Pronti al profitto!

Quello che viene mostrato da un calendario sono gli eventi di attualità in programma che abbiano connessioni con il mercato finanziario. I comunicati stampa relativi all’economia, nuovi dati sul tasso di crescita o decrescita del PIL, le cifre che si riferiscono ai salari e le decisioni sui tassi d’interesse. Tutti esempi di ciò che si può trovare in un calendario economico.

La maggior parte degli eventi rientra in un paio di categorie: proiezioni di eventi finanziari o economici futuri e rapporti su eventi finanziari o economici recenti.

I calendari però, in genere, si concentrano sulle uscite previste in un determinato paese. Altri esempi di eventi che si possono trovare elencati in calendario sono: le richieste di disoccupazione, le relazioni delle banche centrali, i sondaggi sul sentimento economico di mercati specifici e centinaia di altri tipi di notizie.

Navigare nei mercati finanziari con il calendario

Moltissimi di questi comunicati di dati arrivano almeno una volta alla settimana, e a volte sono quotidiani durante i periodi troppo impegnativi. Questi eventi vengono elencati insieme all’orario previsto per il rilascio.

Ogni evento è classificato o classificabile. Questo dipende dal sito web o dalla piattaforma che viene utilizza.

Gli eventi che potrebbero avere un impatto minimo sul mercato sono contrassegnati con qualche simbolo che riconduca ad un impatto “Basso” o mancano di qualsiasi contrassegno.

Per quegli eventi che dovrebbero avere un impatto “speciale” sul mercato viene posto un segno, una parola o un numero che corrisponda ad un impatto “Medio”. Si potrebbe trovare anche un punto giallo o una stella gialla accanto all’evento. Il giallo indica che in quel momento è necessaria una certa cautela.

Quando si trovano segni rossi, il livello di impatto dell’evento è “Alto”. Quindi viene indicato che arriverà un’emissione di dati significativa. Molto probabilmente il mercato in questione si sposterà in maniera importante.

Personalizzare il calendario

Questi calendari sono gratuiti e possono essere un utile punto di partenza. Variano da un sito all’altro e sebbene siano sempre indicati come “calendario economico”, gli annunci dipendono molto dal focus della piattaforma e dagli eventi a cui gli utenti sono più interessati.

La maggior parte dei trader che sanno utilizzarlo, personalizza il proprio calendario in base allo stile di trading. La valenza dei simboli varia in base all’importanza delle operazioni e alle classi di attività.

Inoltre, un calendario economico personalizzato non è semplicemente limitato all’attenzione verso i comunicati del governo e della banca centrale.

Attraverso il calendario economico si riduce il rischio di perdere capitale.

Controllando il proprio calendario economico ogni mattina prima di iniziare a fare trading e annotando gli orari dei principali rilasci di dati, si può andare incontro ai propri investimenti con spirito positivo.