Investite da un’autovettura mentre stavano attraversando la strada. Due studentesse agrigentine di 14 e 15 anni, sono rimaste ferite e con le ambulanze del 118 trasferite al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. L’incidente stradale è avvenuto, l’altra sera, sul viale Leonardo Sciascia, nel quartiere di Villaggio Mosè, precisamente di fronte al McDonald’s.

La due minorenni, al momento di attraversare sono state travolte da una Fiat Panda, con alla guida un sessantasettenne anche lui di Agrigento. Entrambe sono rovinate sull’asfalto. Sono state subito soccorse dallo stesso automobilista e da alcuni passanti. Nella zona teatro del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i quali si sono occupati dei rilievi, che serviranno ad accertare la dinamica dei fatti.

