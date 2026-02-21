Sarà Carmelo Lazzaro il volto ufficiale della prossima Sagra del Mandorlo in Fiore. Una scelta che punta su esperienza, presenza scenica e conoscenza del territorio per accompagnare uno degli appuntamenti più identitari della città.

La manifestazione, che ogni anno richiama gruppi folkloristici da tutto il mondo e migliaia di visitatori, si prepara dunque ad accendere i riflettori con una conduzione che promette ritmo, eleganza e coinvolgimento.

La Sagra, simbolo di Agrigento e della sua vocazione culturale, rappresenta molto più di una festa: è un racconto collettivo fatto di tradizioni, costumi, musiche e incontri tra popoli nella cornice straordinaria della Valle dei Templi.

Con Carmelo Lazzaro alla conduzione, l’edizione che verrà si annuncia come un mix di spettacolo e radici, tra memoria e contemporaneità.

