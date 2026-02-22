Diventa definitiva la condanna a 3 anni di reclusione nei confronti di Maurizio Modica, 56 anni, per omicidio stradale. Lo ha stabilito la Cassazione che ha rigettato il ricorso della difesa. La vicenda è legata all’incidente in cui perse la vita Giuseppe Terrosi, seduto nel sedile posteriore della Peugeot 207, guidata dall’imputato che nell’affrontare una curva ha perso il controllo del mezzo impattando prima contro un palo della luce, poi contro il muro di cinta di un’abitazione privata, nella notte fra il 21 e il 22 febbraio del 2020.

Modica risultò positivo ad alcol e drug test. L’auto si schiantò in via Teatro Tenda, tra Villaggio Mosè e San Leone, prima contro un palo e poi contro un muro di cinta di un’abitazione. Per Terrosi non ci fu niente da fare mentre tutti gli altri passeggeri, compreso il conducente, rimasero feriti. I giudici ermellini hanno confermato la sentenza emessa dalla corte di Appello di Palermo che aveva già ridotto la condanna da quattro a tre anni.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp