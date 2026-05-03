Alla guida di un’auto ha travolto due giovani immigrati che viaggiavano su un monopattino elettrico e invece di accostare e prestare i primi soccorsi ha deciso di allontanarsi velocemente. È “caccia” al pirata della strada protagonista di un incidente stradale avvenuto, l’altra sera, lungo la strada statale 115, nel tratto che collega il quartiere di Villaggio Mosè a Palma di Montechiaro.

I due ragazzi, dopo essere stati investiti, con le ambulanze del 118 sono stati immediatamente trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dove i medici hanno riscontrato fratture e traumi sparsi. I poliziotti della sezione Volanti della Questura e gli agenti della Polizia Stradale di Agrigento stanno cercando di risalire all’identità del pirata della strada alla guida di un’auto, sembrerebbe di grossa cilindrata.

Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere che insistono nella zona. Il conducente potrebbe essere presto identificato e indagato di omissione di soccorso e lesioni personali.

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