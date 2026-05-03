Ennesima truffa del finto carabiniere in provincia di Agrigento. Questa volta a cadere nel raggiro di ignoti delinquenti è stata una pensionata di 82 anni di Siculiana. L’anziana è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è qualificato come appartenente all’Arma.

Il sedicente militare ha spiegato alla donna di una indagine per rapina che la vedrebbe coinvolta e che, per effettuare un confronto, avrebbe dovuto consegnare soldi e gioielli. L’anziana, presa dal panico, ha consegnato ad un soggetto che si è presentato poco dopo davanti la porta di casa soldi e monili d’oro per circa 30 mila euro.

Soltanto in un secondo momento ha capito di essere stata truffata. Al via le indagini dei veri carabinieri per risalire ai malfattori.

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