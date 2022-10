Trasporto ferroviario. Tardino: “Approvata la posizione del PE sul futuro dei servizi ferroviari europei”

“E’ stato approvato in Commissione TRAN (trasporti) il ´Piano d’azione per promuovere i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a lunga percorrenza e transfrontalieri´, per cui sono relatrice per il Parlamento europeo. Un lavoro importante, cominciato mesi fa e portato a termine durante la campagna elettorale, ponendo attenzione prioritaria alla necessità di migliorare il funzionamento della rete ferroviaria, a costi più accessibili.” Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega Salvini Premier. “Obiettivo da raggiungere senza dimenticare l’intermodalità con gli altri sistemi di trasporto, la necessità di promuovere i biglietti unici multimodali, la tutela dei diritti dei passeggeri e lo sviluppo delle connessioni locali per collegare le periferie e le isole alle grandi città- continua Tardino-. Proposte anche per la realizzazione e il completamento delle infrastrutture necessarie, ivi incluse nelle aree meno servite come le isole, oltre che per la competitività del settore e la tutela dei posti di lavoro. Queste le direttrici seguite, che hanno trovato il consenso quasi unanime dei miei colleghi, che ringrazio per il proficuo lavoro. In attesa dell’approvazione definitiva in sessione plenaria, intendiamo proseguire le interlocuzioni con la Commissione europea e i portatori di interesse, per addivenire a delle proposte legislative che rispettino quando da noi indicato a tutela dei cittadini e del settore”.