Cambio dei vertici al Conservatorio “Arturo Toscanini” di Ribera. In una cerimonia ufficiale si sono insediati il nuovo presidente, Roberto Albergoni ed i componenti del CdA costituito dal direttore, Riccardo Ferrara, Egidio Eronico e dallo studente Pasquale Schittone, recentemente nominati con decreto del Ministero dell’Università e Ricerca a firma della Ministra Messa. La nuova governance è stata accolta festosamente dallo stesso direttore del Conservatorio, il professore Ferrara e dalla Vicedirettrice, la professoressa Mariangela Longo, dal personale docente, dagli studenti e dai genitori presenti in Istituto per l’occasione nonché dal sindaco della Città, lMatteo Ruvolo, e dal presidente del Consorzio ECUA, Nenè Mangiacavallo, in visita nel Conservatorio.

“Assumo la presidenza del Conservatorio Toscanini di Ribera – dichiara il neopresidente – con entusiasmo e responsabilità verso una comunità accademica di grande valore che saprà affermarsi nel panorama artistico internazionale. Ringrazio i vertici del Toscanini che hanno operato prima del mio insediamento, la direttrice Mariangela Longo ed il presidente Giuseppe Tortorici per l’operato svolto affermando in questi ultimi anni una sostanziale evoluzione dell’Istituto. Ringrazio anche l’attuale il direttore Riccardo Ferrara, il Sindaco di Ribera, i docenti, gli studenti e tutti i dipendenti per la calorosa accoglienza”.

Al nuovo presidente e al CdA gli auguri di buon lavoro da parte della dirigenza, di tutto il corpo docente ed allievi del Conservatorio Arturo Toscanini.