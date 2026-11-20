Trasportava cinquemila litri d’acqua senza alcuna certificazione sulla provenienza e sulla salubrità del carico, per giunta al volante di un’autobotte priva di assicurazione e con la patente revocata. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Compagnia di Canicattì, che hanno sanzionato un 59enne del posto al termine di un mirato servizio di controllo del territorio. L’operazione si è svolta in contrada Giuliana, dove i militari dell’Aliquota Radiomobile, insieme ai colleghi della locale Stazione, hanno intimato l’alt al mezzo pesante per effettuare gli accertamenti di rito.

Dalle verifiche documentali sono subito emerse gravi irregolarità: il conducente è risultato del tutto sprovvisto della segnalazione certificata di inizio attività (Scia), delle autorizzazioni necessarie per l’accumulo e il trasporto della risorsa idrica, nonché della documentazione che ne attestasse la tracciabilità e l’idoneità. Per queste violazioni gli è stata comminata una multa di 2.500 euro, accompagnata dalla diffida immediata a cessare l’attività illecita. I controlli approfonditi sulla circolazione stradale hanno poi aggravato la posizione dell’uomo.

Il 59enne, infatti, si trovava alla guida nonostante la patente gli fosse stata precedentemente revocata, e l’autobotte viaggiava senza copertura assicurativa. Per le infrazioni al Codice della Strada sono scattate ulteriori sanzioni amministrative per 5.966 euro, oltre al fermo amministrativo e al sequestro del veicolo ai fini della confisca. Il bilancio complessivo dell’intervento ammonta a 8.466 euro di sanzioni. L’operazione rientra nella costante attività di vigilanza dell’Arma dei Carabinieri, impegnata sia sul fronte della sicurezza stradale sia sulla tutela della salute pubblica.

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