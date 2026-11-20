Ha sfogato la propria ira per un litigio personale accanendosi a bottigliate contro la vetrata di un noto bar del centro cittadino di Agrigento, mandandola in frantumi. Per questo motivo una donna agrigentina di 25 anni è stata individuata e denunciata dagli agenti della sezione Volanti della Questura per danneggiamento. L’episodio si è verificato nelle ore notturne, quando l’attività commerciale era ormai chiusa.

Secondo la ricostruzione della Polizia, la giovane aveva appena avuto un’accesa discussione con alcuni conoscenti nei pressi del locale. Al culmine della tensione, per motivi del tutto estranei all’esercizio pubblico, ha afferrato alcune bottiglie colpendo ripetutamente la vetrata esterna.

A far partire le indagini è stata la denuncia del titolare, che all’apertura si è trovato davanti a danni stimati in almeno mille euro. Gli investigatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, attraverso i rilievi sul posto e gli accertamenti successivi, sono riusciti in breve tempo a ricostruire la dinamica e a risalire all’identità della venticinquenne.

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