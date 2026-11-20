Nuova tornata di interventi per il miglioramento della viabilità interna dell’Agrigentino. È stato infatti firmato il contratto d’appalto relativo all’accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali del comparto Est, di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. L’appalto è stato aggiudicato all’impresa IG Costruzioni Srl di Cinisi (PA) – in avvalimento con le ditte ausiliarie Biondo Srl di San Giuseppe Jato e Miredil Srl di Montelepre (PA) – che ha presentato un ribasso del 32,37041%.

L’importo contrattuale complessivo ammonta a 2.800.000 euro oltre Iva, cifra che include anche 84.000 euro destinati agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Il piano degli interventi è stato programmato dai tecnici del Settore Infrastrutture Stradali dell’Ente ed è finanziato interamente con risorse proprie del bilancio provinciale. Secondo il cronoprogramma, le opere dovranno essere completate entro 365 giorni lavorativi a partire dalla data di consegna dei lavori.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino: «È un altro importante contributo per migliorare la viabilità interna, realizzato con risorse che abbiamo stanziato in bilancio. Si tratta di interventi indispensabili per garantire alle nostre comunità la sicurezza negli spostamenti e per sostenere le attività imprenditoriali che insistono in queste aree».

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