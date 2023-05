Trasferito a Palermo il 13enne travolto da auto in corsa: è grave

E’ stato trasferito all’ospedale dei Bambini di Palermo, il tredicenne che sabato notte, a mezzanotte e mezza circa, è stato investito da un pirata della strada in via Setti Carraro vicino alla villetta della Pace di Favara. Le condizioni del ragazzino sono gravi. Il giovane che lo ha travolto, un diciottenne di Favara, che aveva preso la patente da pochi giorni, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di lesioni personali, fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali e guida sotto l’influenza dell’alcol con tasso alcolemico superiore a 0,80 g/l. Il tredicenne stava attraversando la strada quando è stato investito dalla Fiat Grande Punto, condotta dal diciottenne neopatentato.