Incendiata la porta di casa di un pensionato. Avviate le indagini

Ignoti hanno appiccato le fiamme alla porta d’ingresso dell’abitazione di un pensionato cinquantacinquenne. E’ successo a Campobello di Licata, durante la notte fra sabato e domenica. Le fiamme si sono autoestinte e non c’è stato bisogno dell’intervento dei vigili del fuoco. L’uomo, l’indomani mattina, s’è recato alla Stazione dei carabinieri, ed ha formalizzato la denuncia. Una prima relazione è stata inviata alla Procura della Repubblica di Agrigento, che sulla vicenda ha aperto un fascicolo d’indagine, a carico di ignoti, con l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio. Durante il sopralluogo gli esperti della Scientifica hanno rinvenuto il residuo di una bottiglietta in plastica e tracce di liquido infiammabile. L’area dove è stata messa a segno l’intimidazione non è però “coperta” da impianti di videosorvegliata.