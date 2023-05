Maltempo, allerta “Gialla” nell’Agrigentino. A Sciacca “Arancione”

La Protezione civile regionale ha diramato l’allerta “Gialla” per la giornata di domani, 16 maggio, in quasi tutta la provincia di Agrigento. I sindaci hanno deciso di non disporre alcuna chiusura delle scuole che saranno regolarmente aperte. I primi cittadino raccomandano comunque prudenza in caso di spostamenti. Sarà invece allerta “Arancione” valida dalle 16 di oggi fino alla mezzanotte di domani 16 maggio nel comprensorio di Sciacca. Previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. In provincia di Agrigento non sono emerse criticità idrogeologiche. La pioggia delle ultime ore non ha provocato danni. Lo rileva gli uffici di Protezione civile che hanno effettuato dei sopralluoghi. La situazione è sotto controllo.