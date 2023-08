đź“° đź“Ś Nuovo Arrivo alla Pro Favara: Mario Vizzini si unisce alla squadra in vista della nuova stagione agonistica

Nella settimana che segna l’avvicinarsi dell’inizio della stagione agonistica, la Pro Favara annuncia una nuova aggiunta al suo roster. Si tratta di Mario Vizzini, giovane difensore classe 2004, che arriva in prestito dall’Akragas dopo una stagione di grande successo.

Originario di Grotte, una localitĂ nelle vicinanze, Vizzini ha dimostrato il suo talento nel corso dell’ultima stagione con l’Akragas. La sua performance eccezionale in campo ha attirato l’attenzione dei dirigenti della Pro Favara, che hanno deciso di offrirgli l’opportunitĂ di giocare nella squadra gialloblĂą.

L’annuncio del suo arrivo coincide con il ritorno in campo della squadra, che ha ripreso gli allenamenti dopo un giorno di riposo ben meritato. Vizzini si è subito aggregato al gruppo e si è messo a disposizione del mister Catalano, dimostrando la sua determinazione e la volontĂ di dare il massimo per la nuova stagione.

Con la sua esperienza positiva nell’ultima stagione e la sua passione per il calcio, Mario Vizzini rappresenta un tassello importante nel mosaico della Pro Favara. I fan della squadra non vedono l’ora di vedere il giovane difensore in azione e di scoprire come contribuirĂ al successo della squadra nella prossima stagione agonistica.

La Pro Favara è ora pronta a iniziare un nuovo capitolo della sua storia sportiva con l’aggiunta di Mario Vizzini. I tifosi sono carichi di aspettative e entusiasmo, e non resta che attendere il fischio d’inizio della stagione per vedere questa nuova formazione in campo.