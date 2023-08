Strade allagate, altre impraticabili e ricoperte di fango. Poi ancora alcuni automobilisti rimasti impantananti, ma anche un albero collassato al suolo vicino ai templi in uno dei tracciati più trafficati della città verso la rotatoria di Giunone. E super lavoro per i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, alle prese con diverse richieste d’intervento, per dare ogni forma di assistenza e soccorso. Sono gli effetti del temporale che si è abbattuto su Agrigento.

I maggiori disagi nella zona attorno alla Valle dei Templi, nella borgata balneare di San Leone, nel quartiere commerciale di Villaggio Mosè, e lungo il viale Cannatello, con diverse arterie sommerse dall’acqua, e ad un certo punto impraticabili. In centro città in via Panoramica dei Templi, intervento dei vigili del fuoco per la caduta di un albero piombato sulla strada. Con l’uso di motoseghe sono stati tagliati e rimossi le parti del tronco.